Başkan Fadıloğlu'ndan Ziraat Odası'na ziyaret ​

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette çiftçinin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Başkan Fadıloğlu, çiftçiler için yaptıkları hizmetlerin ayrıntılarını anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Ak Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve parti üyeleriyle birlikte Şehitkamil Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Ak Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Ziraat Odası üyeleriyle bir süre sohbet ettiler. Başkan Fadıloğlu, ziyarette çiftçilerin sorunları, taleplerini dinlendi ve Şehitkamil Belediyesi olarak çiftçinin üretimini doğrudan etkileyen çalışmaların detaylarını paylaştı.

Şehitkamil bölgesindeki çiftçilerin daha çok üretim sağlamaları için önemli hizmetlere imza attıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ülkemiz; stratejik, coğrafi konumu itibariyle ve iklim şartlarıyla Allah’a şükür çok şanslı. İdeal tarım, yani geniş kapsamda tarım yaptığımız takdirde dünyaya rahatlıkla mal satabilecek durumdayız. Çok şükür iklimimizde toprak kalınlığı 15 santim olmayan yerde çok lezzetli fıstık yetiştiriyoruz, zeytin yetiştiriyoruz. Bizim arazi yolu açma çalışmalarına girme sebebimiz de bu memlekette eğer işlenecek bir toprak varsa buraya da ulaşılamıyorsa bunun de vebali vardır bizde. Çiftçimiz buraya ulaşsın, bir fidan dahi dikse bugün olmazsa 15 yıl sonra onun ürününü bizden sonraki nesiller alsın. Nüfus, günden güne artıyor. Bu bakir toprakların tarıma, üretime, zenginliğe dönmesi lazım. Ondan sonra ürün geliştirip, markalaştırıp ihracata yönelik neler yapmalıyız, bunu tartışmamız lazım. Ben hep birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Biz teşkilatımızla omuz omuza vererek, her türlü konuda memleketimiz için çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Biz her zaman kurumlar arası işbirliğine açığız. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir güç birliği oluşturacağız” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, “Burada hepimiz bir görev içerisindeyiz, hepimizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Bizler de çiftçilerimizin temsilcileri olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ben, özellikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza çiftçilerimiz için yapmış olduğu hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Başkanımız ve ekibi, ilçe genelinde çiftçilerimiz için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapmış olduğu hizmetler takdire şayan hizmetler. Çiftçilerimizin arazi yolları açıldı. Köyden mahalleye dönen mahallelerimiz de arazi yolları açılmayan mahallemiz çok az kaldı. Onlar da inşallah Başkanımızın ve ekibinin sayesinde tamamlanacaktır. Ben, tekrardan yaptıkları hizmet için Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Şehitkamil Belediye Başkanımız ile birlikte yaklaşık 3 aydır mahallelerimizi geziyoruz, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tabi ziraat, bu ülkenin lokomotifidir. Geçmişten beri Türkiye tarım ülkesi olarak anılır. Bu noktada tarımın bilinçli yapılması adına Tarım Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları var. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun da her zaman çiftçilerimizin faydasına olacak her türlü hizmet noktasında elinden geleni yapıyor. Başkanımızın özellikle ziraat odalarını, çiftçilerimizi ilgilendiren önemli hizmetlerinden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Özellikle Şehitkamil bölgesinde çiftçilerimizin arazilerine kolaylıkla ulaşabilmeleri açısından çok ciddi arazi yolu açma çalışmaları yaptı. Bu nokta da çok ciddi emekler verildi. Bunların hepsi üretimin artması, çiftçilerimizin arazilerine araçlarıyla rahatlıkla ulaşabilmeleri için yapıldı. Bu gerçekten çok ciddi bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

