Başkan Fadıloğlu'ndan 88 yaşındaki Döne Taş'a ziyaret

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 88 yaşındaki Döne Taş’ın evine misafir oldu. Belediye Başkanını evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşayan Döne Taş, Başkan Fadıloğlu ile sohbet etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kayaönü Mahallesi’nde ikamet eden 88 yaşındaki Döne Taş’ın evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Döne Taş’ın hayır duasını aldı. Başkan Fadıloğlu’nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Döne Taş, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Döne Taş’ın istek ve sıkıntılarını da dinledi. Vefa Hizmetinin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Döne Taş, Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

RABBİM, HİÇBİR ZAMAN ONLARIN DUASINI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

Her zaman büyüklerinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Döne teyzemize teşekkür ediyorum, bizi bugün evine misafir etti. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun onlardan. Belirli aralıklarla yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyorlar, onların evlerinin temizliğiyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili emek veriyorlar. Tabi tek başına yaşayan Döne teyzemiz, evinin temizlenmesinde zorluk yaşıyordu. Belli aralıklarla ekip arkadaşlarımızın gelip Döne teyzemizin evini temizlemesi onun için de bir hizmet oluyor. Biz her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Rabbim, hiçbir zaman onların duasını başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin duasıyla bizler ayakta duruyoruz. Ben, Döne teyzemize Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum, bizi evinde ağırladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ALLAH, BÖYLE BİR HİZMETİ BİZE SUNAN BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Ayşe Döne Taş, “Ben artık eskisi gibi temizlik yapamıyorum, etrafı düzenlemekte zorluk yaşıyorum. Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Allah, böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan razı olsun. Allah, evimi temizlemeye gelen kızlarımdan razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

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