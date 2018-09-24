Başkan Eşkinat: Kadın ressamlara pozitif ayrımcılık yapmalıyız

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı, gerçekleştirilen sergi ile sona erdi. 8 ülkeden 10 kadın ressamın Süleymanpaşa'ya gelerek eser ürettiği çalıştayın sergisi, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilki düzenlenen Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı, Tarihi Belediye Binası'ndagerçekleştirilen sergi ile sona erdi. 8 ülkeden 10 kadın sanatçının 1 hafta boyunca çalışarak ürettiği eserler görücüye çıkarken, sergi renkli görüntülere sahne oldu. Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı'nın kapanış sergisine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, aynı tarihlerde devam etmekte olan Bisanthe 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda yer alan heykel sanatçıları, çok sayıda basın mensubu ve sanatsever de yoğun ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Resimle ilgilenen biri olarak şunu söyleyebilirim ki ülkemizde ve dünyada çok başarılı kadın ressamlar bulunmasına rağmen galerilerde, sergilerde erkek ressamların ağırlığı hissediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu konuda da bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğine karar verdik ve küratörümüzMahpeyker Yönsel ile birlikte bu çalıştayı gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Ancak bugün aramızda olan bir başka isme özel bir teşekkür etmek istiyorum. Profesör Tülin Onat hanımefendi, onur konuğumuz olarak çalıştayımıza katıldı ve bizi onurlandırdı. Önümüzdeki dönemde Tülin Hanım'la bir başka Bisanthe projesi ile daha karşınızda olacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum. 8 farklı ülkeden gelen sanatçılarımıza, birbirinden güzel eserleri bizlere kazandırdıkları için ve ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Eşkinat'ın ardından Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı Küratörü Mahpeyker Yönsel ve çalıştayın onur konuğu Prof. Tülin Onat da birer konuşma yaparak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür ettiler.

Son olarak söz alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yeni kurulan bir ilçede göreve başlamasına rağmen Tekirdağ'ın ve Süleymanpaşa'nın adını Avrupa'ya ve dünyaya duyurduğu için Başkan Eşkinat'a teşekkür etti.Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcılara sunulan ikramlarla sona erdi.

