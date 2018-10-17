Başkan Eşkinat, DİSK Genel Başkanını makamında ağırladı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bir dizi program için Tekirdağ’da bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner Sanlı ve beraberlerindeki heyeti makamında misafir etti. Başkan Eşkinat, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine ve heyete teşekkür etti. Çerkezoğlu da emek ve emekçiden yana tavrı nedeniyle Eşkinat’ı takdir ettiğini dile getirerek başarılı çalışmalarının devamını diledi. Ziyaret yaklaşık bir saat sürerken, ülke ve yerel gündeme yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ve karşılıklı istişarede bulunulduğu ifade edildi.