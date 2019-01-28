Başkan Eser'in annesi Darende'de defnedildi

DARENDE Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'in vefat eden annesi Elif Eser (82), gözyaşları arasında Yenice Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Başkan Süleyman Eser'in annesi Elif Eser'in cenazesi memleketi Malatya'nın Darende ilçesine getirildi. Zamimoğlu Çarşı camisinde kılınan cenaze namazına; AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık, Sivas milletvekili İsmet Yılmaz, Darende kaymakamı Enver Hakan Zengince, Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt belediye başkanı Mehmet Çınar, Arapgir belediye başkanı Haluk Cömertoğlu, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zamimoğlu Çarşı camisinde kılınan namazının arından Elif Eser, Yenice Mahallesi aile mezarlığına defin edildi. Ayakta durmakta zorlanan Başkan Eser, göz yaşlarına hakim olamadı.

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