Başkan Ertürk’e anlamlı ödül

ANKARA, () – KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Hukuk ve Demokrasi Kurumu tarafından ‘Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara’da düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende hukukun ve demokrasinin gelişmesine katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Başkan Ertük, ödülü tüm şehit yakınları ve gaziler adına aldığını söyleyerek, “Bu ödülü tüm şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz adına onur ve gururla alıyorum. Türk milleti, 15 Temmuz’da yalnızca aziz milletimizin değil İslam âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve talimatı ile harekete geçerek, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için gözünü dahi kırpmadan ölüme yürüyebileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüz ve demokrasinin en üst seviyede yaşandığı bir ilçe Kahramankazan” dedi.

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