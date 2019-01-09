Başkan Ertürk ve Başkan Adayı Oğuz vatandaşlarla buluştu

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti’nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramankazan İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Başkan Ertürk ve Başkan Adayı Oğuz vatandaşlarla bir araya geldi. Seçimlere 90 günden az bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Ertürk, “Yine gecemizi gündüzümüze katarak, davamızın uğrunda kimsesizlerin kimi, sessiz çoğunluğun sesi olan, içeride istikrarın dışarda itibarın sembolü olmuş dünya lideri, ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uğrunda yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Allah’ın izniyle fitne kazanları kaynatmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Serhat Oğuz kardeşime gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Ertürk’ün, Kahramankazan’da 3 dönemdir hizmet bayrağını zirveye çıkardığını ve sürekli artan bir performansla hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Adayı Oğuz ise, şunları söyledi:

“Kahramankazan’ın en büyük gücü birlikteliği ve beraberliğidir. Bu birliğimizi, bu beraberliğimizi Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı zaferle taçlandırdığımızı ve kimsenin bu birliğimizi bozamayacağını herkes görecek. Tevazu, samimiyet ve gayret ile mücadelemizi sonuna kadar yapacağız bu hizmet bayrağını elimizden geldiğince yukarı taşımak için mücadelemizi yapacağız.”

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