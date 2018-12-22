Başkan Ertürk, vatandaşları yalnız bırakmıyor

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelinde bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Başkan Ertürk, Kahramankazan'da ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Ertürk’e ziyaretleri sırasında eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Ertürk, öneri ve istekleri dinleyerek not alıyor. Kahramankazan'da vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığını ifade eden Ertürk, "Kahramankazan bu bakımdan adeta küçük bir Türkiye tablosu gibi. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar değişik illerden gelen birçok vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşerilerimizle 53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. 15 yıldır vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Çat kapı onlar bize ziyarete geliyor, biz onlara gidiyoruz. Birbirimize tüm acı ve tatlı günlerimizde destek oluyoruz. Gönül belediyeciliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamet ve verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı tüm vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için sürdürüyoruz" dedi.

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