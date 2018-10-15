Başkan Ertürk, üniversite öğrencileri ile buluştu

ANKARA, () – KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinden oluşan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Ziyarette, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerin oluşturduğu Gençlik Meclisi üyelerinin ilçeye ilişkin fikir ve önerileri konuşuldu. 2004 yılında ilçedeki gençlerin lise eğitimi için bile başka ilçelerdeki okullara gitmek zorunda kaldığını ifade eden Başkan Ertürk, “Geride kalan 14 yıllık süreçte, ilçemiz artık 81 ilimizden üniversite eğitimi almak için gelen gençlerimizi ağırlıyor. İlçemizde Başkent ve Gazi üniversitelerinin meslek yüksekokulları ile Ankara Üniversitesi’nin de uygulama çiftliği bulunuyor. Onların başta kalacak yer olmak üzere tüm sorun ve talipleriyle yakından ilgileniyoruz. Gençlerimizin sürekli yanındayız, onlarla sürekli diyalog halindeyiz. Gençlerimizle daha dinamiğiz. Kendilerinin fikirlerinden istifade ederek ilçemizi daha iyi bir noktaya taşımak için buluşmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

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