Başkan Ertürk'ten 23 Nisan mesajı

ANKARA,()-KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ertürk, 23 Nisan’ın Türkiye’nin kuruluş felsefesini oluşturan tam bağımsızlık ve millet egemenliği ilkelerinin bakımından oldukça önemli bir tarih olduğunu belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi: "23 Nisan 1920 tarihinde Türk milleti kendi egemenliğini kendi ellerine almıştır. Devletimizin, milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan Meclisimiz bu tarihte açılmıştır. Türk Milleti, tüm imkanlarını seferber ederek işgallere, bölünmeye karşı dimdik durarak dünyaya varlığını kanıtlamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan yalnızca bizim milletimizin çocuklarına değil, aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek gün olması nedeniyle de ayrı bir önem taşımaktadır. 23 Nisan bu nedenle tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı bir gündür. Bugün bizlere düşen görev ise atalarımızdan teslim aldığımız bu kutsal emaneti, bizden sonraki kuşaklara en ileri seviyede teslim etmektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarken, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını temenni ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den 15 Temmuz’a kadar Türk Bayrağını bu coğrafyada dalgalandıran tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum."

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