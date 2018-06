Başkan Ertürk, seçim sonrası esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Erdoğan ve AK Parti’ye Türkiye ortalamasının üzerinde oy çıkan ilçede esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Ertürk, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na Türkiye ortalamasının üzerinde oy çıkan ilçede, seçimin hemen ardından teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlar ziyaretlerden dolayı Ertürk’e duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Ertürk, 2004 yılından bu yana belediye başkanlığı yaptığı ilçede vatandaşlarla sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman bir arada olduklarını söyledi. Kendilerine oy vermeyenler de dâhil olmak üzere tüm ilçe halkıyla her zaman kucaklaştıklarını ve gönül kazanmaya devam ettiklerini ifade eden Ertürk, “Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şımarmıyoruz, gönüller kazanıyoruz. Güçlü Türkiye için, güçlü istikrar için her seçimde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımıza ve bizlere desteklerini veren esnafımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

