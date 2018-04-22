Başkan Ertürk, koltuğunu minik Elif'e bıraktı

ANKARA,()-KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul öğrencisi Elif Sene Kurtipek’e bıraktı. Minik Başkan büyüdüğünde belediye başkanı olmak istediğini söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramankazan Gazi İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Ziyaret sırasında 4’üncü sınıf öğrencisi Elif Sene Kurtipek, Ertürk’ün koltuğuna oturarak temsilen Kahramankazan Belediye Başkanı oldu.

ÇOCUKLAR ADINA ERTÜRK’E TEŞEKKÜR

Minik Başkan Elif, Ertürk’ün herhangi bir talimatlarının olup olmadığını sorması üzerine, "İlçemizde yaptığınız çalışmalarla çocukların tüm ihtiyaçlarını karşıladınız. Bu hizmetler için tüm Kahramankazanlı çocuklar adına sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ertürk, bunun üzerine minik Elif’e teşekkür ederek, büyüdüğünde ne olmak istediğini sordu. Minik Elif, "belediye başkanı olmak istiyorum" yanıtını verdi. Ertürk, kendisinin de çocukken en büyük hayalinin belediye başkanı olmak istediğini belirterek, minik Elif’e çok çalışması gerektiğini ve ileride kendisini Kahramankazan Belediye Başkanı olarak görmek istediğini söyledi.

'ONLAR YARINLARIMIZ'

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazanlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ertürk, "Çocuklarımız geleceğimiz. Onlar yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyükleri. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ertürk, ziyaret sırasında küçük Zeynep’e ve eşlik eden aynı okul öğrencileri Duygu Batur ve Tunç Arda Deniz’e kitap ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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