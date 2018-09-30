Başkan Ertürk: Burada geleceğin Neşet Ertaş'larının yetişeceğine olan inancımız tam

KAHRAMANKAZAN Belediyesi’nce açılan sanat ve eğitim kurslarına tüm ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda açılan kursların yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere de okuma yazma öğretiliyor.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. KAGEM’de öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt derslerinin yanı sıra birçok sanat dalında da kurslar veriliyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. 7’den 70’e değişik yaş gruplarından vatandaşların katıldığı kurslar sayesinde geleceğin sanatçıları yetişiyor.

60 YAŞINDA ÖĞRENCİLER

KAGEM’de açılan kurslara sadece öğrenciler değil, ileri yaşlardaki vatandaşlar da ilgi gösteriyor. KAGEM’de bu eğitim döneminde açılan okuma yazma kursunda 23 yetişkin bulunurken, bunların 13’ü ise 60 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor.

TAHTAYA BİRLİKTE YAZI YAZDILAR

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, KAGEM’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ertürk burada kursiyerlerle birlikte resim yaptı, hızlı okuma etkinliğine katıldı, gitar çaldı, satranç ve akıl oyunları oynadı. Başkan Ertürk okuma yazmayı yeni öğrenen yetişkinlerle birlikte derse katıldı. Ertürk burada, okuma yazmayı yeni öğrenen 67 yaşındaki Zülbiye Teyze ile birlikte tahtaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini yazdı.

SATRANÇ OYNADILAR

Ertürk, 50 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve KAGEM’de yapılan turnuvada birinci olan Nihal Tat ile satranç oynadı. Ertürk ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portre resmini yapan minik bir kursiyerle birlikte resim yaptı. Ertürk, KAGEM’i başarılı kursiyerlere sertifikalarını da verdi.

'HER YAŞTAN KATILIMCILAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR'

Başkan Ertürk, belediye tarafından açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ertürk, “Burası bir kulüp havasında çalışıyor. Her yaştan katılımcılar eğlenerek öğreniyor. Burada yalnızca geleceğimizin teminatı olan yavrularımız değil, amcalarımız, teyzelerimiz de var. Teyzelerimiz amcalarımız yavrularımız satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama çalıyor. Okuma yazma öğrenen teyzelerimizin ve amcalarımızın heyecanını görmek ise ayrı bir mutluluk. Burada geleceğin Picasso’ları, Ali Rıza Hoca’ları, Neşet Ertaş’larının yetişeceğine olan inancımız tam” diye konuştu.

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