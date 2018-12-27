Başkan Ertürk, 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyelerini ağırladı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyelerini ağırladı.

Dernek Başkanı Ali İnci'nin başkanlığında Kahramankazan’ı ziyaret eden heyette, Sakaryalı 15 Temmuz gazileri ile öğrenciler yer aldı. Program kapsamında Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sakaryalı ve Kahramankazanlı 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler ile Sakaryalı öğrenciler de katıldı.

Ertürk, 15 Temmuz gecesi, yalnızca Türk milletinin değil, aynı zamanda İslam âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını takip eden Türk milletinin 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı destansı bir mücadele verdiğini söyledi. Kahramankazanlıların da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşlediği bu işaret fişeğini takip ettiğini ifade eden Ertürk, "İlçemiz gösterdiği bu destansı mücadele sonucu, TBMM tarafından tüm Türk milletinin kahramanlığının sembolü olarak ‘kahraman’ unvanına layık görüldü. 81 il ve tüm Türkiye aldığımız bu unvanın getirdiği sorumluluğu ve bilinci ömrümüzün sonuna kadar taşıyacağız” dedi.

‘HİÇBİR ŞEY İMKÂNSIZ DEĞİLDİR’

Başkan Ertürk, "2001’de Türkiye’nin üzerine bir güneş gibi doğan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin kurucu ilçe başkanlığını üstlendim. Daha sonra 2004 yerel seçiminde belediye başkan adayı odum. 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçimleri kazandım. O günden bu yana geride kalan 15 yılda çalışmalarımızı sürdürdük ve sizin de belirttiğiniz gibi Kazan Köyü olarak anılan ilçemizi başkentin metropol ilçeleri arasına sokmayı başardık. Bu aslında gençlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin gençlere ve gençliğe verdiği önemi gösteriyor. Bu durum gençliğinden bu yana hayatı davası uğruna verdiği mücadele ile geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği öneme örnek olması bakımından oldukça önemli. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi de bunun bir göstergesi. Hiçbir şey imkânsız değildir. Kendinize güvenin, çok çalışın, azmedin, inanın." diye konuştu.

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