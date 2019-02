Başkan Eroğlu, üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Eroğlu,''Gerçek şu ki, bu şehir aynı zamanda üniversite şehri olarak bilinmelidir. 30 bin öğrencimiz, bu şehirde hayatını sürdürüyor'' dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Eroğlu öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Gençlerin, iletişim ortamında farklı taleplerinin olduğunu, bir belediye başkanı olarak gençleri anlamanın da görevlerinin arasında olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, görev yaptığı yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde her ortamda gençleri dinleyip, onlarla birlikte ortak karar alma mekanizmalarını açık tuttuğunu belirtti. Gençlerin her türlü faaliyetlerinde vakit ayırarak yer almaya çalıştığını belirten Eroğlu, ''Özellikle liseden üniversiteye her kesimden öğrencilerle istişarelerde bulunarak, onların fikirlerini, şehre dair düşüncelerini dinledik. Bunun bilinci ile şehrimizi yönetiyoruz. Geleceğe dair planlarımızda gençler daima bu işlerin merkezinde yer almaktadır. Ülkemiz genç nüfusu ile çevresindeki ülkelere göre çok şanslı. Öncelikle gençlerimizi iyi yetiştirme ve donanımlı hale getirmenin gayretindeyiz. Ak Parti gençlere 18 yaşında seçilme hakkını getirerek, gençlere ne kadar güvendiğini göstermiştir. Partimiz yönetimin her kademesinde gençlere verdiği değeri onlara yetki vererek gösteriyor. Bizler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız. Onun döktürdüğü toplar bugün mühendislik zekası ile hala hayranlıkla sorgulanıyor. Tokat’ta her zaman Belediye olarak gençlerin yanında olduk. Onlarla yol yürüdük. Gelecek dönemde Belediye Meclisinde gençlerle birlikte bu şehrin geleceğine yön vereceğiz'' dedi.

