Başkan Eroğlu: Tokat'ta güzel işlere imza atacağız

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığınca, Meclis Üyeleri ve aday adayları ile birlik, beraberlik buluşma yemeğine katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gelecek dönemde de Tokat'ta daha güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Ak Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı, meclis üyeleri ve aday adayları ile birlik, beraberlik buluşma yemeği düzenledi. Birlik yemeğine Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Salih Yıldırım, İl Belediye Meclis Üyeleri ve Meclis Aday Adayları katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde en iyi sonucu alacaklarını belirterek konuşmasına başlayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gelecek dönemde de Tokat'ta daha güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Başkan Eroğlu, ''Bugün burada Ak Parti ailemiz olarak Tokat'ta partimizin ana kademelerinde görev alma noktasında irade ortaya koyarak inşallah önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde en iyiyi, en güzeli ve en başarılı sonucu almak için bir araya gelen bir aileyiz. İnanıyorum ki sizlerin destek ve duaları, halkımızın da teveccühü ile Tokat'ımızda, İlçe ve Beldelerimizde, köylerimizde ve Türkiye'mizde güzel başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi.



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