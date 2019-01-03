Başkan Eroğlu: Tokat'ta gönüller yaptık

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri, Mahalle Konakları, Gençlik Merkezi, Yeşilırmak Bilgi Evi, Spor Kompleksleri ve Trafik Eğitim Parkı’nda görev yapan hocalar ve çalışan personellerle Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Tokat halkına en iyi hizmeti sunmak şiarı ile gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel çalışmalarla Tokat’ta gönüller kazandıklarını söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birim çalışanlarına yönelik hitap eden Başkan Eroğlu, ''Asfalt yaptık, yol yaptık, parke yaptık, park yaptık ama Hanımelleri, Mahalle Konakları ile en önemli olanı, Tokat insanımızın gönlünü yaptık. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kültür ve Sosyal İşler anlamında birçok projeyi yapmayı kendimize hedef koymuştuk. Önce hanımlarımız dedik ve Hanımelleri ile başlattığımız bu süreç önce Behzat’ta ardından Karşıyaka’da en son da şehrimizin merkezindeki Gülbaharhatun’da olmak üzere üç ayrı tesisle bugün adeta okul haline gelen, hanımların gözbebeği olan ve birçok hususta; sosyalleşme, el becerileri kazanma, dostluklar kurma hatta bir takım ekonomik artılar katma noktasında Hanımeli Merkezlerimiz Tokat'ta gerçekten de marka haline geldi. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Emeğinizi her daim hissediyor, özverinizi görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Gençlerimiz için açmış olduğumuz Gençlik Merkezimizde 112 açılan kursta 4110 öğrencimiz, Spor kompleksimizde ise 41 kursta 796 öğrencimiz eğitim almışlar. Bizler de böyle mutluluğu insanlarımıza vermenin gururunu yaşadık. Bu başarı hepimizindir, hepinizin ellerine, yüreklerine sağlık'' dedi.

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