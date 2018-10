Başkan Eroğlu: Tokat bölgenin en ucuz ve temiz suyunu içiyor

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat halkının en temiz ve kaliteli suyunu en ucuza içtiğini söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada Tokat’ın altyapı gibi büyük ve zor işlerinin yüzde 90’nının tamamlandığını söyleyen Başkan Eroğlu, ''Şehrimiz altyapısıyla birlikte modern bir hale geldi. Tokat’ta her geçen gün yeni imar alanlarının ve konut sayısının her geçen gün artıyor. Önce altyapı sonra üstyapı düsturundan hareket ediyoruz. Yeni yerleşim alanlarında konut yapımına başlanılmadan altyapıyla ilgili tüm çalışmaları bitiriyoruz. Tokat’ımız kısa zamanda büyük hizmetler kazandı. Tokat’ın daha yaşanabilir bir şehir olması için gece-gündüz ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Tokat’ın havasının da en temiz illerden olduğunu belirten Başkan Eroğlu, ''Temiz gıda, temiz hava, temiz su birinci önceliğimiz oldu. Suyumuz temiz ve berrak çekinmeden içebilirsiniz. Günde 2 defa su analizi yapan bir belediyeyiz. Tokat en temiz ve kaliteli suyu bölgede en ucuza içiyor. Biz kazanmasını, halkımıza uygun rakamlarla sunmasını bilen bir belediyeyiz. Yaptığımız yeni içme suyu depoları ile suların zayi olmaması, her yere eşit ulaşımı için sistemimizi kurduk. Bugün Tokat, çevre iller arasında en ucuz içme suyunu kullanıyor. Tokat’ta Normal Mesken (2 Aylık) Mekanik sistemde 2,62 TL iken Ön Ödemeli Sistem dediğimiz kartlı sistem kullananlar ise 2,25 TL’den içiyor. Çevre illerimizden örnek verecek olursak; Amasya’da 3,93 TL, Çorum’da 3,75 TL, Sivas’ta Mekanik sistemde 2,59 TL, kartlı sistemde ise 2,40 TL olarak uygulanmaktadır'' ifadelerini kullandı.

