Başkan Eroğlu'na söyleşide fotoğraf sürprizi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sürpriz yaptı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ''Tokat'a Değer Katanlar'' söyleşisi için Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne misafir oldu.Soru cevap eşliğinde ilerleyen söyleşide Başkan Eroğlu çocukluğundan, askerlik anılarından ve bugüne kadarki süreçte yaşadığı bir çok olaydan bahsetti. Söyleşi esnasında Başkan Eroğlu'nun çocukluk, üniversite ve askerlik yıllarına dair fotoğrafların yer aldığı slayt sürpriz oldu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi sonunda Grafik Fotoğraf Alanı öğrencisi Ünzile Öksüz, karakalem çalışmasını Başkan Eroğlu'na takdim etti. Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada, ''Bizleri okul anılarımıza götürdüler. Çok mutlu olduk, verimli bir söyleşi oldu. 'Değer veren değer bulur' hayat düsturumuz. Bu insana yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Umarım gençlerle yaptığımız söyleşide içlerinden çıkan bir ağabeyleri olarak kendilerine katkılarımız olmuştur. Böyle önemli bir projede bizleri öğrencilerimizle buluşturan Müdür Yardımcısı Özlem Çivilidağ, yazar Ayla Bağ ve Okul Müdürümüz şahsında tüm okul hocalarımıza teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

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