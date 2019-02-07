Başkan Eroğlu, mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Esentepe ve Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek 5 yıllık görev süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu mahalle sakinleriyle buluşarak yeni dönemde yapacağı projeler hakkında bilgilendirme yapma çalışmalarını sürdürdü. Esentepe Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen toplantılarda 5 yıllık görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Eroğlu, yeni dönem için de 71 Proje hazırladıklarını belirtti.

Tokat'ın her geçen gün daha da büyüdüğünü kaydeden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "2014 yılında biz göreve geldiğimizde Tokat'ın nüfusu 133 Bindi, şuan 155 Bin. Her yıl 5 Bin artan nüfusumuz var. 10 Yıl sonra bu şehrin nüfusu 250 Bin olacak ve biz ona göre şehri inşa edeceğiz. Bine yakın yeni iş yeri açıldı. Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikalar açıldı. Biz göreve geldiğimizde 1600 civarında OSB'de çalışan var iken bugün bu rakam 3500'leri buldu. Bu şehirde yatırımcının daha da çoğalması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstihdam arttıkça ekonomimiz geliştikçe Tokat daha da gelişecektir. Sadece devletten iş beklemek olmaz, bu tip yatırımcıları Tokat'a çekmek lazım" dedi.

'YENİ DÖNEMDE 71 PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

9 başlıkta 71 tane projelerinin olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu şöyle konuştu:

"İstihdam ve yerel kalkınmayla ilgili projelerimiz var. Bu şehrin el sanatlarını yaşatıp hanımlarımızın burada evlerine katkı sağlamaları için projelerimiz var. Esnaflarımız için projelerimiz var. Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için Tokat'ta turizmi canlandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Şuan şehrimize 350-400 Bin civarında turist geliyor. Turizmi canlandırarak şehrimize gelen turist sayısını artıracağız. Kanal Tokat sayesinde sadece ilçelerden değil, civar şehirlerden de insanlarımızın Tokat'ımıza geldiğine şahit olduk.Tarımla ilgili olarak, uluslararası yaş sebze ve meyve hali yaparak köylümüzü ve tarımı canlandırmayı hedefliyoruz. Sulusokak, Erenler bölgesinde çok ciddi anlamda kentsel dönüşüm yapacağız. Kaledibi bölgesinden başlayarak kentsel dönüşümü hızlandıracağız."

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