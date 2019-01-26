Başkan Eroğlu mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesislerinde merkez mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluşarak istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı basın açık olan kısmında mahallelere yaptığı hizmetlerden ve il genelinde yapılan yatırımlardan bahsetti. Mahalle muhtarları ile istişare yapan Başkan Eroğlu, 5 yıl içerisinde Tokat’a 350 milyonluk yatırım yapıldığını söyledi.

İstişare toplantısında muhtarlar adına konuşan Tokat Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem ''Değerli arkadaşlar 5 yılın sonuna yaklaşıyoruz. Bu 5 yıl bizler için bir maraton ve çalışma dönemi olarak geçti. 31 Mart sabahı herkes görecektir ki Tokat’ta bazı şeylerin nelere mal olduğunu, Tokat’ın neler kazandığını görecektir. Tokat artık kabuğunu kırmış yıldız gibi parlayan, gerçek bir şehirleşme süreci için koşturan gerçek bir belediye başkanı ile yola devam edecektir. Tabi onunla yol arkadaşı olan değerli muhtarlarımızla ikinci beş yılı dolu dolu geçirecek ve el değmemiş mahalle, cadde kalmayacak şekilde olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

Hiçbir mahalleyi kenarda bırakmadıklarını söyleyen Başkan Eroğlu ise, ''5 yıl içerisinde 350 milyon liralık yatırım yapılmış. Onun için asla Eyüp Eroğlu’na şunu söyleyemezsiniz biz her mahalleye aynı hizmeti götürdük, hizmet götürmeye de devam edeceğiz. Bir olduk diri olduk sözünü her yere götürmeye de devam edeceğiz. Biz insanımızı ayıramayız. Biz insanımıza biri güldü gülmedi diye ayıramayız. Biz herkesi dinleyip, herkesin sorununu elimizden geldiği kadar çözeceğiz. Bakın bugün 90 milyon lirada aldığımız bütçeyi, 160 milyon liraya kadar çıkardık. Yeter mi yetmez. Ama unutmayalım ki paran kadar iş yaparsın. Ben de isterim evimdeki bütün istekleri karşılamayı ama bazen cebimizdeki paraya bakar, ona göre bir şeyler alırız. Onun için şu sözü söylüyorum. Biz verdiğimiz sözü yaparız. Bu zamana kadarda ne söz verdi isek onu yaptık. Ne kadar güçlü bir şehir olursak daha güzel hizmet yaparız'' diye konuştu.

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