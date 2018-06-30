Başkan Eroğlu, Kemer Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

TOKA,() - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kemer Mahallesi Behzat Bulvarında, yeni yapılan Çocuk Parkı, yeni açılan yollar ile asfalt çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bölgede artan nüfus yoğunluğu ve gelen taleplere göre vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirtti. Başkan Eyüp Eroğlu açıklamasında; “Kemer Mahallesi Behzat Bulvarında yeni yol açma ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Daha önceden yolu dahi olmayan bu alanda hem yolun açılması, hem altyapısının yapılması hem de asfaltlama çalışmasıyla güzel bir görünüme kavuştu. Ardından ilk etapta Yarahmet Mahallesinde Çekenli Merkezinden başlatıp, Behzat Camiye kadar olan kısımda Behzat Deremizin hem tabanını, hem korkuluğunu, ışıklandırmasını hem de 100 m aralıklarla insanların oturabileceği peyzaj alanlarını oluşturduk” dedi.

Kemer Mahallesi’nde yeni yapılan çocuk parkıyla ilgili de açıklama yapan Başkan Eroğlu, göreve geldiği günden itibaren Tokat’taki çocuk oyun alanlarını iki katına çıkarttıklarını belirterek, yeni parklar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Eroğlu şöyle konuştu;

''Hem spor alanımız hem de çocuk oyun parkımız. Biz bu alanları ne kadar çoğaltırsak, ne kadar çocuklarımızı, evlatlarımızı böyle oyun oynanabilecek alanlara çekebilirsek çocuklarımızın o kadar gelişimini sağlamış oluyoruz. Bir bakıma da onları daha farklı yerlere gitmekten alıkoymuş oluyoruz. Onun için biz de Tokat’ımızdaki çocuk oyun alanlarını iki katına çıkardık. Yeri müsait olan oyun alanlarında da spor alanları oluşturduk.''

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