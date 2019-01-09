Başkan Eroğlu, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezinde karla mücadele yapan belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı sonrasında kent merkezi beyaza büründü. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Karla mücadelede 11 ekip ile kentin farklı noktalarında çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Eroğlu, "Kar kürüme çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan ise havanın dona çekecek olması nedeniyle tuzlama ve kumlama çalışmaların aralıksız olarak devam ediyoruz. Ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

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