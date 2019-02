Başkan Eroğlu: Kardeşliğimize zarar getirecek hiçbir işe imza atmayacağız

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu sanayi esnafları ile kahvaltıda buluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu sanayi sitesinde bulunan çay ocağında sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. Kahvaltı programında esnaflarla buluşan Eroğlu, ''Şehrimize yön veren, kan ve can veren yerler burasıdır. Onun için bizde sanayimizi her zaman önemsiyoruz. En çok nerede kahvaltı programı yaptık derseniz bunların başında sanayimiz gelir. Esnaf ziyaretleri kapsamında gezmekten en çok keyif aldığım yer yine burasıdır. Buralara gelmek bizlere haz veriyor. Sanayimizi tek tek gezeceğiz, tek tek esnafımızın elini sıkacağız. Sizler bu şehre iş ve istihdam olanağı sağlayan insanlarsınız. Bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok'' dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Eroğlu, ''Üzerinde yaşadığımız her bir karışında şehitlerimizin kanı, büyüklerimizin alın teri, gazilerimizin vefası olan bu güzel topraklardan da başka gidecek bir yerimiz yok. Etrafımızda çıkartılan yangınları, nasıl istikrarsız bir hale getirmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama biz asla birliğimize, kardeşliğimize zarar ve helal getirecek hiçbir işe imza atmayacağız. Ülkede asla kardeş kavgası çıkartmayacağız. Bu topraklarda gözü olanlara, yada bu ülkeye operasyon çekmeye çalışanlara da bu milletin evlatları, şanlı ordusu da asla müsaade etmeyecek. Kıyamete kadarda bu topraklarda hep beraberce yaşayacağız” diye konuştu.

