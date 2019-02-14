Başkan Eroğlu, kadınlara projelerini anlattı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin amacına uygun olarak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği ev sohbetlerinde hem 5 yıl içerisinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri anlatırken, yeni dönemde planlanan hizmet, yatırım ve yol haritasına ilişkin programlarını anlattı.

Başkan Eroğlu, ''Bu merkezlerimize yeni dönemde yeni merkezler ekleyeceğiz. Hanımeli merkezlerimizde sadece meslek edindirme kursları verilmiyor, aynı zamanda istihdama yönelik iş kadınlarımızın kendi iş yerlerini açmalarına yönelik gerekli destekte sağlanıyor'' dedi.

5 yıllık dönemde bu konuda çok önemli başarılara imza attıklarına, Hanımeli Kültür Merkezlerinde 50’yi aşkın farklı kurslar açtıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şunları söyledi:

''Bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise, bu mesleki kurslarımızda, hanım kardeşlerimizin iş ve istihdama yönelik girişimlerine tam destek vereceğiz. Ev ekonomisine katkı bağlamında, satış mağazalarımızın sayısını çoğaltacağız. Bu mağazalarımız bir bakıma üreticiden tüketiciye doğrudan satış anlamına gelmektedir. Buradaki amacımız, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın yeniden ortaya çıkarılıp yaşatılması, bir taraftan da hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru bu ürünlerinin satışlarını sağlayarak, ev ekonomisine katkı sağlamalıdır. Sadece bunlarda değil. Mesela, bu Hanımeli merkezlerimizde ki kurslara katılan 18 hanım kardeşimiz kendi iş yerlerini açarak, Tokat’ın iş insanı kapsamına girmiştir. Tokat’ın her alanına hanımeli değmesini istiyoruz. Çünkü hanım kardeşlerimizin olduğu her ortamda naiflik olur, zarafet olur, üretim olur, bir düzen olur.''.

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