Başkan Eroğlu: Gelecek 5 yılda gündemimiz kentsel dönüşüm olacak 

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ''Gelecek 5 yıl içerisinde en önemli gündemlerimizin başında kentsel dönüşüm olacak" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kaledibi Mahalle Muhtarlığınca organize edilen programda Kaledibi Cemevinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Özellikle mahalledeki kentsel dönüşüm ve Üniversite Hastanesinin genişleme sahası ile ilgili sorunlar üzerinde fikirlerini aktardı. 4,5 yılda 11 bin yeni konut yapıldığını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bütün bu veriler Tokatımızın büyümesi ve gelişmesi anlamında sizlerle paylaşmak istediğim hususlardı. Hepimiz bu şehre alın teri akıtan insanlarız, bu sebeple bütün bunları birlikte başardık. 61 tane proje sözümüz vardı hamdolsun, 90 tane proje yaptık. Amacımız, şehrimizi, daha da büyütmek, daha da güzelleştirmek. Üniversite hastanemizin yakınındaki sahada hastane genişleme alanında bulunan evlerin bu sahadan çıkartılma talebi. Yine genel olarak mahallemizin kentsel dönüşüm problemlerini biliyorum. Bir şehri inşa ederken planlı bir şekilde davranmanın sorumluluğu ile kentsel dönüşümün çok iyi planlanarak uygulanması gerekmektedir. Bizler de şimdiye kadar Tokat şehrine ufuk açan birçok işi sizlerle birlikte başardık. Bizimkisi Eyüp Eroğlu sözü. Sizler de biliyorsunuz ki ben söz verdim mi sonuna kadar o işin takipçisi olurum. Üniversite Hastanesinin bu bölgede genişleme imkânı kalmamıştır. Geçenlerde rektörümüzle de görüştüm. Üniversite Hastanesinin burada çok sıkıştırıldığını, kesinlikle gelecek dönemde Kampüse götürülmesi gerektiğine inanmakta, bu nedenle de mahallemize sıkıntı oluşturan hastane genişleme sahasını yeteri derecede dilekçe toplandığı takdirde Belediye Meclisi kararı ile önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir. Yine bölge sakinlerinin 3/2 çoğunluğunun talep etmesi ile bu bölgede de kentsel dönüşüm planlamasını yapacağız. Gelecek 5 yıl içerinde en önemli gündemlerimizin başında kentsel dönüşüm olacak" dedi.

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