Başkan Eroğlu, esnaflarla buluştu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çekenli İş Merkezi esnafları ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu esnaf ziyaretleri kapsamında Çekenli İş Merkezi'ne gitti. Esnaflar ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Eroğlu, ''Derdiniz derdimizdir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ortada bir başarı vardır, ancak bu başarının mimarı hep birlikte Tokatlıdır, sizlersiniz. Yaptığımız işlerin tamamı, istişarelerimizin ürünüdür. Dolayısıyla, siz istediniz, biz yaptık. Destek sizden, hizmet bizden. Sözümüz söz, yönümüz sizsiniz. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru ile karşınızdayız. Ne söz verdiysek yaptık. Yaptıklarımız, icraatlarımız tüm Tokat halkının önünde duruyor. Sözlerini icraata dönüştüren bir Belediye Başkanı halkından ne ister. Destek sizden icraat bizden. Sizlerin destekleriniz, dualarınız ve yardımlarınızla şehrimize daha daha nice yeni hizmetleri yapmak için yollara revan olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken en çok önemsediğimiz siz değerli insanlarımızla, kıymetli hemşehrilerimizle her daim omuz omuza olacağız. İnşallah bu şehirde hep birlikte çok daha güzel günlere yürüyeceğiz” dedi.

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