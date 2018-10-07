Başkan Eroğlu çocuklarla gondola bindi

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() – TOKAT Belediye Başkanı Eroğlu sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek gondol turu attı.

Tokat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar Liman Kafede Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından ağırlandı. Belediye bünyesinde hizmet veren liman kafede gondollara belediye başkanı ile birlikte binen çocuklar keyifli vakit geçirdi. Kafede Belediye Başkanı Eroğlu ile bir araya gelen çocuklar teşekkür etti.

Çocuklara hitaben konuşan Başkan Eroğlu, “Bir milletin en büyük değeri geleceğidir. Arkamızdan gelen evlatlarımız, çocuklarımız donanımlı olursa, milli ve manevi donanımlarla dolu olursa, ülkesini vatanını severse ve ülkesi için kendisinin çalışması gerektiğine inanırsa o zaman o devletin geleceği de emin ellerde olur. Ben de bugün siz çocukların yüzüne baktığımda geleceği görüyorum. Yarının bizlerini görüyorum. Ülkeye önemli hizmet yapacak kişileri görüyorum. Tabi bunların yanı sıra geçmişimizi de iyi bilmemiz lazım. Şehitlerimizin kanları ile sulanmış ve binlerce mücadelelerden sonra elde edilmiş bir topraklarda bizler yaşıyoruz. Büyüklerimiz bu toprakları bize bırakmış. Bize düşen görev ne? Bu topraklara kıyamete kadar sahip çıkmak, bu topraklara karşı kötü emelleri olanlara karşı dimdik ayakta durmak, ülkemizi büyütmek geliştirmek ve el ele vererek o güzel Türkiye’mizi imar etmek. Bize de düşen görev budur. Bunun için ne yapmak lazım. Çok çalışmak, azmetmek, geçmişimizi iyi bilmek ve geçmişimizden aldığımız gücümüzü geleceğe taşımamız lazım. Bizler sizleri burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer sizlerin yüzünü güldürebilirsek, sizleri memnun edebilirsek, sizler ile hoş bir zaman geçirebilirsek ne mutlu bizlere diyorum. Bizler sizlerin bir abisi olarak her zaman her daim yanınızdayız. Bir isteğiniz talebiniz olurda kapımız sonuna kadar açık. Rahatlıkla gelip söyleyebilirsiniz” dedi.

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