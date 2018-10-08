Başkan Erkoç'tan esnaf ziyareti

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, çarşı esnafını ziyaret edip onlarla sohbet etti.

Ziyaretlerin restorasyon çalışmaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Demirciler Çarşısı ile başlayan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daha sonra Suk-i Maraş Çarşısı, Taşhan, Ayakkabıcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Esnaflarla sohbet edip onların istek ve sorunlarını dinleyen Erkoç, esnafa alışverişe gelen vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Bazı vatandaşlar Erkoç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç,"Her zaman esnaflarımızı ziyaret ederek onlarla sohbet ediyoruz ve başta belediye hizmetlerimiz olmak üzere yaptığımız çalışmalar hakkında bilgilendirerek esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan gelen talepleri anında ilgili birimlerimize ulaştırıyor ve konunun takipçisi oluyoruz" dedi.

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