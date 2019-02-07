Başkan Erkoç: 'Kahramanlık' payesi ile zafer destanlaştı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, TBMM'nin Maraş'ı 7 Şubat 1973 tarihinde 'Kahramanlık' payesi ile ödüllendirerek, büyük mücadeleler sonucu kazandığı zaferi destanlaştırdığını söyledi.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç, Maraş'a 'Kahraman'' unvanı verilmesinin 46'ncı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Günlerce süren mücadeleden sonra Maraşlılar, küçüğünden büyüğüne silaha sarılarak tek yürek halinde bütün gücünü ortaya koymuş ve kendisini yok etmek isteyen düşmana karşı zafer kazanmıştır. Maraş kazandığı başarılarla 'kendini kurtaran şehir' unvanını elde etmiş, bununla yetinmemiş çevre illerin yardımına koşarak milli dayanışmanın en güzel örneklerinden birini de sergilemiştir. Milli iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Maraş'ı 7 Şubat 1973 tarihinde 'Kahramanlık' payesi ile ödüllendirerek, bu onuru ebedileştirmiştir. Bu vesile ile Maraş'a 'Kahramanlık' unvanı verilmesinin 46.yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

FOTOĞRAFLI