Başkan Ergün'den Kula'ya ziyaret

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kula ilçesinde proje ve yatırımları yerinde inceledi, vatandaş ve muhtarlarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Kula'da proje ve yatırımları yerinde inceledi, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi. Ergün, 'Cumhur İttifakı' kapsamında, MHP ve AK Parti ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Her iki ziyarette MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık tarafından karşılanan Ergün, partililerle tek tek tokalaştı. Ergün, Kula ilçesinde işbirliği içerisinde 5 yıllık süre kapsamında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte aynı şevk ve heyecanla üretken belediyecilik anlayışıyla yatırımlara devam edeceklerini söyledi. MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ziyarette teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın 31 Martta Kula'da zafere ulaşması için gönül birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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