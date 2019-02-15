Başkan Ergün'dan Kula ziyareti

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Kula ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mikail Bulut, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nezahat Zeybek, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan, belediye meclis üyeleri, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, daire başkanları, partililer ve mahalle muhtarları toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, birer konuşma yaptı.

Konuşma yapan Başkan Ergün, geride kalan 5 yılda ortaya koydukları proje ve hizmetleri anlattı. Başkan Ergün, "MASKİ'nin Kula'mıza yaptığı çalışmaların parasal karşılığı 64 milyon lira gibi bir yatırıma ulaştı. Eski parayla ifade edecek olursak, Kula'mızın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için 64 trilyonluk yatırım yaptık. Güle güle sağlıkla ve sıhhatle kullanılsın inşallah" dedi. İlçedeki Gıda Bankası hizmeti ve Kula Evleri restorasyonundan bahseden Başkan Ergün, kurdukları Jeopark Belediyeler Birliği çalışmalarını da anlattı. Kula'nın çehresini değiştiren hamleler yaptıklarını belirten Ergün, Yunus Emre ve Tabduk Emre caddelerini yenilediklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin çocuklara ve gençlere öncelik verdiğini de belirten Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) kurslarında il genelinde binlerce öğrencinin eğitim aldıklarını söyledi.

Yol çalışmalarını da anlatan Ergün, "Şu ana kadar 23 milyon lira yatırımla 261 kilometre asfalt çalışmasını Kula'mıza kazandırdık. Köyden ve beldeden mahalleye dönen bölgelerimiz başta olmak üzere ilçe genelinde toz toprak ve çamur derdine son vermek için parke taşı döşeme çalışmalarına da önem verdik. Bugüne kadar Kula'mızda 20 milyonluk yatırımla 792 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Kula'ya hizmetlerin rakamsal değerlerine değinen Başkan Ergün, "Geride bıraktığımız 5 yıllık sürede 150 milyon lira gibi bir yatırımı ilçemize kazandırmışız. Helali hoş olsun, güle güle kullanın tüm yaptığımız hizmetleri" dedi. Başkan Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile ortak hareket ederek, güzel bir birliktelik oluşturduklarını da ifade etti.

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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