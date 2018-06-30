Başkan Ergül : Gerekli cezayı keseceğiz

Esra AKSU/SİNOP, ()-SİNOP’ta yol kenarına bırakılan çöp ve hafriyatlar vatandaşların tepkisine yol açıyor.



Sinop'ta belediyenin uyarı levhaları olmasına rağmen yol kenarına çöp ve harfiyat dökülmesi vatandaşların tepkisini çekti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, ”Biz orayı dolgu işi için kullanıyoruz. Biz oraya şuan çöp dökenlerin peşindeyiz. Yakaladığımızda gerekli cezayı kendilerine keseceğiz. Bizim bazı insanlarımız gerçekten çok anlayışsız. Adam gecenin bir körü gelip çöpünü buraya bırakıyor. Biz bu insanların takibini yapmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yakaladığımız zaman gerekli ceza işlemini uygulayacağız. Bu insanların evinin önüne çöp bıraksalar nasıl olur gerçekten çok merak ediyorum. Biz gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, her zaman da göstereceğiz" dedi.



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