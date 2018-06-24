Başkan Ercengiz ailesiyle sandığa gitti

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi ve oğluyla oy verdi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Özboyacı İlkokulu'na geldi. Başkan Ercengiz, eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte geldiği okuldaki 1122 numaralı sandıkta oy kullandı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yurttaşlık görevimizi yaptık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Demokrasinin gereği olan seçimler için bugün bir kez daha yurttaşın önüne sandık konuldu. Yoğun bir kampanya dönemi geçirildi. İlimize, ülkemize yakışan bir şekilde kampanya dönemini geçirdik" dedi.

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