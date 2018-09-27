Başkan Ekinci’den yetim ailesine destek  

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyerek çözüm için gerekli birimlere talimat veriyor. 5 kişilik bir yetim ailesinin konuğu olan Ekinci, ailenin beyaz eşya ve çocukların kırtasiye malzemesini karşıladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci eşi Ayşe Ekinci’yle birlikte Karakoyunlu Mahallesine ziyarette bulundu.Burada yaşayan 5 kişilik yetim bir ailenin evine misafir olan Ekinci ve beraberindekiler, ailenin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Ailenin beyaz eşya ve diğer eksiklerini karşılayan Ekinci, çocukların kırtasiye malzemelerini de temin ettirdi. Sosyal belediyecilik anlayışına her zaman önem verdiğini belirten Ekinci, “Ev ziyaretlerimize bugün de Karakoyunlu mahallemizle devam ediyoruz. Bu gezilerimizde bizlere eşlik eden mahalle muhtarımız, ilçe teşkilatımız, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız ile belediyemizin sosyal müdürlüğü ekiplerince birlikte ev gezilerimize gerçekleştiriyoruz. Bu ev ziyaretleri kapsamında gerek talepler değerlendiriliyor, sonrası ile ilgili gereken talimatlar veriliyor ve yine bu ziyaretler esnasında geldiğimiz evin bitişiğindeki evler ile de iletişime geçip onlarında talepleri o an bize iletilmek kaydı ile hususu yerinde görüp gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bu tabi sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken bir durumdur. Sosyal belediyecilik hususunda da Eyyübiye İlçesi herkesin de bildiği gibi çok ciddi anlamda sosyal belediyecilik hizmetine ihtiyacı olan bir belediyemiz. Dar gelirli insanlarımızın çok olduğu ilçemizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, insanların gönüllerine dokunmaya dertlerine derman olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI