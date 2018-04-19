Başkan Ekinci'den ev ziyaretleri

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalle gezileri kapsamında çat kapı yapıp, vatandaşların evine misafir olmaya devam ediyor. Başkan Ekinci, yardıma muhtaç ve hasta vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, rutin olarak sürdürdüğü mahalle gezilerinde vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Eşi Ayşe Ekinci, Ak Parti Eyyübiye İlçe Teşkilat üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Eyyübiye Belediyesi sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle mahalle gezileri kapsamında çat kapı yapan Başkan Ekinci, vatandaşların sorunlarına ortak olup, anında çözüm buluyor. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamayı hedefleyen ve bu doğrultuda gece gündüz vatandaşla bir arada olan Başkan Ekinci, Muradiye, Akabe ve Direkli Mahallelerinde çat kapı ev ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler kapsamında talepleri birinci ağızdan alan ve yardıma muhtaç ile hasta vatandaşların taleplerini yerine getiren Başkan Ekinci, vatandaşın da duasını alıyor. Geziler kapsamında çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Ekinci ve beraberindekiler sokakta oyun oynayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. ‘İnsanlarımızın gönlüne girmek, duasında yer almak kadar kalıcı bir güzellik yoktur’ diyen Başkan Ekinci, "Vatandaşlarımızın evlerine ve gönüllerine misafir olmaya devam edeceğiz" dedi.

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