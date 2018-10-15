Başkan Edebali, gece 'temizlik' mesaisinde

YILDIRIM Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘Daha temiz bir Yıldırım’ hedefi doğrultusunda Türkiye’nin 52 şehrinden daha kalabalık nüfusuna sahip Yıldırım’ın temizliği için gece-gündüz çalışan temizlik işçilerini ziyaret etti.

Yıldırımlılara her sabah daha temiz bir şehir emanet etmek için temizlik çalışması gerçekleştiren personeli Erikli Caddesi’nde ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini ileten Başkan Edebali, mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yıldırımlılara daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına ilçeyi haftanın her günü kesintisiz olarak köşe bucak temizlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sokaklar, caddeler şehirlerin vitrini ve aynalarıdır. Bu bilinçle Yıldırım’da girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar halk sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

UYDU ÜZERİNDEN TAKİP

Hayata geçirilen 7/24 Araç Takip Sistemi sayesinde hizmet anlayışlarını teknolojiyle birlikte daha sistematik hale getirdiklerini ifade eden Başkan Edebali, “Projemiz sayesinde hem vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlıyoruz hem de çalışan personellerimizin gün içindeki performanslarını takip ederek daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarına imkân sağlıyoruz. Araç Takip Sistemi ile birlikte en başta araçların hız kontrolü yapılarak şoförlerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ‘mahalleme araç girmedi, çöpüm alınmadı’ gibi şikayetlerini bu sistem sayesinde araçların geçmişe yönelik geçtiği güzergahları inceleyerek raporluyoruz. Araç şoförleri ve amirleri ile iletişime geçerek cadde ve sokaklardaki sıkıntıları anında gidererek çözüme kavuşturuyoruz. Ayrıca uydu üzerinden animasyonlu görüntü sayesinde çöp araçlarının zaman ve yakıt tasarrufunu kontrol altında tutarak temizlik çalışmalarını sıkıntısız bir şekilde yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.