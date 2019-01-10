Başkan Edebali'den, basın çalışanlarına kutlama

YILDIRIM Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Basın çalışanlarının insanların haber alma noktasında çok önemli bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Edebali, ‘’Bizlerin sesi olan, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum’’ dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, basın çalışanlarının toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Edebali, “İnsanlara sağlıklı ve doğru haber akışı sağlayan basın mensuplarının üstlendiği misyon oldukça önemlidir. Bu önemli görevi hakkıyla icra eden ve halkımızı bilgilendirmek için büyük çaba gösteren tüm basın mensubu arkadaşlarımız takdirin en büyüğünü hak ediyor. Bu vesileyle, bizlerin sesi olan, yaptıklarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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