Başkan Duruay’dan yeni yıl mesajı

ANKARA, ()- GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Duruay, yazılı mesajında, yeni yılda Gölbaşı ilçesini her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. 2019 yılında Gölbaşı Belediyesi’nin projeleriyle yeni yıla damga vuracağını ifade eden Başkan Duruay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2018 yılında Gölbaşımızın simgesi Mogan Gölü’nün temizlenmesi gibi uzun yıllar biz Gölbaşılılar için bir hayal olan proje büyük ölçüde gerçeğe dönüştü. Mogan Gölü gün geçtikçe eski berrak günlerine doğru dönüyor. Ayrıca 2018 yılı itibariyle Gölbaşı vatandaşı için yıllardır büyük bir sorun haline gelen, ilçemizi ikiye bölen Konya Yolu’nun alta alınması için inşaat çalışmalarına başlandı. Proje inşallah 2019’da yılı içerisinde sona erecek. Gölbaşı Belediyesi olarak yeni yılda da, daha güzel, daha modern bir Gölbaşı için gecemizi gündüzümüze katarak hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. İnşallah, 2019 yılı Ankara’nın yükselen değeri Gölbaşı ilçesinin, her alanda cazibe merkezi olması için yeni projelerle karşınızda olacağız.”

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