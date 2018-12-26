Başkan Duruay’dan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü için mesaj

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Duruay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 tarihi Türk Milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakârlıklara dikkat çeken Başkan Duruay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan gurur ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, heyeti temsile ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugünde aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuva-yi Milliye şehri, aziz Cumhuriyet’in Başkent’i Ankara’yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektir. Bu tarihi günün 99’uncu yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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