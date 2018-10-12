Başkan Duruay’dan, Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü mesajı

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Duruay, 13 Ekim 1923’te başkent olarak ilan edilen Ankara’nın, başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Duruay, mesajında, Ankara'nın Türk milletinin büyük zaferine giden yolda istiklal mücadelesinin karargâhı ve milli iradenin tecelligahı olarak tarihi bir vazifeyi yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara, bugün bizleri gururlandıran, sayılı dünya başkentleri arasında yer alan marka bir şehir haline gelmiştir. Ankara tarihinden aldığı ilhamla modernleşme yolunda çok daha büyük mesafeler kat edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyeti başkent ilan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyorum.”

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