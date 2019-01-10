Başkan Duruay’dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ANKARA, () - GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir mesaj yayımladı. Tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Duruay, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getiren, her türlü şartlar altında görevini yapan, kendine doğru, tarafsız ve ahlaklı bir meslek ilkesi edinmiş, mesai kavramı gözetmeksizin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için çalışan tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.”

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