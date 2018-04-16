Başkan Duruay: Esnafımız mağdur edilmeyecek

ANKARA,()-GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Konya yolu yer altına alırken hiç esnafımız mağdur edilmeyecek" dedi.

Başkan Fatih Duruay'ın ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı İlçe Garnizon Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, firma yetkilileri ve Gölbaşı esnafı katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Duruay, Konya yolunun yer altına alınırken hiç bir esnafın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Projenin Gölbaşı'na bu zamana kadar yapılmış en büyük proje olduğunu söyleyen Başkan Duruay, "Bütün esnafımızı ve halkımızı ilgilendiren bir proje. Bildiğiniz üzere Konya yolumuz alta alınıyor. Bu proje aşağı yukarı bin 600 metre uzunluğunda bir proje. Bu proje Osman Tan benzinliği yanından başlayıp, vilayetler evi kavşağına kadar uzanan bir proje. Bu proje tamamlandığında Gölbaşımızdan Konya istikametine giden yol iki şeritten üç şeride çıkmış olacak. Yer altından geçen şerit sayısı üç gidiş üç geliş olmak üzere toplam altı şerit olacak. Bu güzel proje yapılırken bazı sıkıntıları hep beraber çekeceğiz. Konya yolunu yakında trafiğe kapatacağız. Konya yolunun inşaat çalışması süresince yan yolları Konya istikametine gidecek olan araçlar için yeni düzenlemelerle trafik akışını sağlamak için açacağız. Projemiz tamamlandığında eskiden Konya yolu olarak kullandığımız kısım yeşil alan ve otopark olacak ve Gölbaşımızın otopark sıkıntısını büyük bir oranla çözmüş olacağız" dedi.

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