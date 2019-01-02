Başkan Dündar, vatandaşla buluşmayı sürdürüyor

OSMANGAZİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahallelere düzenli olarak gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında bu hafta Yiğitali Mahalle sakinlerine konuk olan Başkan Dündar, bu uygulama sayesinde vatandaşın yönetimde daha etkin olmalarını sağladıklarını belirtip, ‘’Ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit edip, çözme noktasında çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden ziyaretlerini sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yiğitali Mahallesi sakinleriyle buluştu. Ziyarette ilk olarak sokakları gezen ve belediye ekiplerinin kar açma çalışmalarını denetleyen Başkan Dündar, daha sonra kahvehaneye giderek mahalle sakinleri ile sobanın çevresinde bir araya geldi.

‘VATANDAŞI YÖNETİME DAHİL EDİYORUZ’

Burada vatandaşların sıkıntı ve taleplerine kulak veren Başkan Dündar, her mahallede olduğu gibi Yiğitali Mahallesi’nde de ihtiyaç duyulan hizmetlerin belediye imkanları ölçüsünde devam ettiğini ifade edip, “Gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla iç içe olarak, onları yönetime dahil ediyoruz ve demokratik bir yönetim anlayışını uygulamış oluyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, arzularını, taleplerini yerinde tespit edip, yerinde aldığımız talepleri de çözme noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bize gelen taleplerin notlarını alıyoruz ve talimatlarımızı veriyoruz. Osmangazi'de merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanımızdaki 136 mahallemizin tamamına hizmet götürüyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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