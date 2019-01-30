Başkan Dündar, vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor

OSMANGAZİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaş, sivil toplum ve sanayici ile gerçekleştirdiği buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa’nın Büyük havlu üreticilerinden biri olan firmayı ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, ‘’İşyerinizi sahiplendiğiniz gibi kentinizi de sahipleniyorsanız, Bursa tarihte olduğu gibi hak ettiği yerlere gelecektir’’ dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, bölge sanayicileri ve fabrikaları da ziyaret ediyor. Bu kapsamda Bursa’da nfaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük tekstil kuruluşlarından biri olan firmaya konuk olan Başkan Dündar, burada yaptığı konuşmada sanayicinin yanında olduklarını ifade ederek, “Belediyelerin asli görevi temizlik yapmak, ancak bizler halkımızın da desteği ile şehrimize değer katan projelere imza atıyoruz. Sizlerden aldığımız destek ile Bursa’yı aynı dünya markası haline getiriyoruz. Hep birlikte güçlü bir bir Osmangazi ve güçlü bir Bursa oluşturuyoruz. Sanayicilerimiz için gerekli desteği de vermek için gayretlerimizi belediye olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

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