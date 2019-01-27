Başkan Dündar, Sırbistan’lı mevkidaşını ağırladı

OSMANGAZİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar Sırbistan’lı mevkidaşı Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujovic’u ağırladı. Ziyarette Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de gezen konuk Başkan Mujovic, müzenin çok etkili bir mimarisi olduğunu belirtip, ‘’Gerçekten mükemmel bir eser olmuş. Müzeye gelenler, Bursa’nın tarihi ile ilgili birçok detayı öğrenebilecek’’ dedi.

Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujovic ve beraberindeki heyet Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a konuk oldu. Fetih Müzesi’nde ağırladı. Ziyarette konuklarına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdiren Başkan Dündar, yapı ile ilgili bilgile paylaştı. Konuk Başakan Mujovic te müzeden çok etkilendiğini ifade edip, “Bursa ziyaretimizde Panorama 1326 Bursa’yı da gezme fırsatı bulduk. Gerçekten mükemmel bir eser olmuş. Müzeye gelenler, Bursa’nın tarihi ile ilgili birçok detayı öğrenebilecek. Böyle bir eseri hayata geçiren Başkan Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ederim” diye konuştu. Dündar, buradaki incelemelerden sonra ziyaretin anısına Mujovic’e Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti.

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