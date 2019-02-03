Başkan Dündar Özel Harekat polislerini ziyaret etti

OSMANGAZİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Emniyeti Özel Harekât Şube Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dündar, polislerin emniyeti sağlamada özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip, ‘’Sizlerle gurur duyuyoruz’’ dedi.

Başkan Dündar, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte Özel Harekât polislerini ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekâtı’nda görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekât polisleriyle sohbet eden Dündar, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan güvenlik güçleriyle her zaman gurur duyduklarını söyledi. Güvenlik güçlerimizin dosta güven düşmana korku veren ülkemizin medar-ı iftiharı olduğunu belirten Dündar, “Özel harekât polislerimiz özellikle Zeytin Dalı Harekâtı’nda büyük kahramanlık örneği gösterdi. Allah’a hamdolsun kısa sürede terör örgütlerine bölgeyi dar ettiniz. Sizlerle ülke olarak gurur duyuyoruz. Tüm dünyadaki mazlumların gözü bizim üzerimizde ve bizden büyük beklentileri var. İnşallah, millet ve devlet olarak bütün mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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