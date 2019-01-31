Başkan Dündar, DOSAB yönetimini ziyaret etti

OSMANGAZİ Belediye Başkanı Mustafa Dündar, DOSAB yönetimine ziyaret gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Dündar, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte Bursa’yı daha ileriye götürmek için çalıştıklarını belirterek, “Ustalık dönemimizde çırak gibi çalışacağız” dedi.

Osmangazi’de mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler ile bir araya gelen Başkan Dündar, bu kapsamda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Başkanvekili Levent Eski, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Işık, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk’ün yanı sıra sanayiciler Fahrettin Gülener, Cemal Dikici, Erkut Dikici ve Eyvaz Yılmaz da hazır bulundu. Belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında sanayicilere bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, marka şehir Bursa’yı daha ileriye götürmek için gayret ettiklerini söyledi.

Osmangazi’de 10 yılda önemli işlere imza attıklarını belirten Dündar, “Birçok kurum, kuruluş ve sanayicilerimizin desteğiyle Bursa’yı hep beraber ileriye doğru, koşar adım gitmesi için çalışıyoruz. Şehrimiz ayaklarını yere sağlam bir şekilde bassın istiyoruz. Yeni dönemde de Osmangazi’ye, Bursa’ya gerekli hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bursa’mız, dünya markası bir şehir. Firmalarımız marka oldu. Dünyaya hitap eden işlerin birçoğu Bursa’dan çıkıyor. Yüksek teknolojiyle çalışan bir sanayiye sahibiz. Böyle potansiyeli altyapısı olan şehrimize aynı kalitede hizmet sunmalıyız. Hep birlikte dayanışma ve istişare içinde olursak Bursa kazanır. Bizler de buna önem gösteriyoruz. Çünkü, bunlar şehrimizin değerleridir. Şehrin değerlerinin bize sunmuş oldukları fikir ve öneriler bizim için hep anlamlı olmuştur. Önümüzdeki dönem ustalık dönemi olsa da çırak gibi çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Dündar’a yeni dönemi için hayırlı olsun temennisinde bulunan DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da “Osmangazi’de yaşıyoruz, burada çalışıyor ve doyuyoruz. Osmangazi ile bir bütünüz. DOSAB, Osmangazi sınırları içerisindeki tek organize sanayi bölgesi. Başkanımız Mustafa Dündar’a bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Sanayi bölgemizle ilgili sıkıntılarımızla belediyemiz yakından ilgileniyor. Bundan sonra da inşallah hep birlikte güzel çalışmalara devam ederiz” diye konuştu.

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