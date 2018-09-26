Başkan Dündar: Demirtaş yatırımların adresi oldu

BURSA Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş’ta 15 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi inşaatında son aşamaya gelindi. Modern mimarisi ve estetik görünümü ile dikkat çeken projenin meydan bölümü Ekim ayı içerisinde hizmete açılacak.

Demirtaş’ın çehresini tamamen değiştirecek olan Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi Projesi açılış için gün sayıyor. Toplam 15 bin metrekare alana inşa edilen Demirtaş Meydanı, park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları ile planlı şehirleşmenin en güzel örneği olurken, içerisinde yer alan ve bodrum artı 3 kattan oluşacak kültür merkezi de, alışveriş alanları, PTT, 2 muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, nikah-sergi salonları, kafeterya ve sosyal imkanları ile Bursa’ya hitap edecek yepyeni bir yaşam alanı olacak. Açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak olan meydandaki

çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Kültür merkezinde ise bina içi alüminyum doğrama ve cam imalatları yapılıyor. Seramik döşemeleri tamamlanan binanın, asma tavan çalışmaları devam ediyor. Bina iç cephe boya çalışmalarında küçük bir bölüm kaldı. Demirtaş Kültür Merkezi ve Meydan Projesi, tamamlandığında Demirtaş’a yepyeni bir kimlik kazandıracak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi Projesi şantiyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Dündar, “Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi, Demirtaş bölgesi için yaptığımız önemli yatırımlardan bir tanesi. Toplam 14 milyon TL kaynak kullandığımız bu projede son aşamaya geldik. Kültür merkezi inşaatında binanın pencereleri takılıyor. İnce işçilik çalışmaları ise bitmek üzere. Son düzenlemeleri yaparak inşaatı bitiriyoruz. Demirtaş Meydanı da bölge halkının talepleri doğrultusunda projelendirildi. Kamulaştırma çalışmaları ile mevcut meydanı büyüttük ve yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde yeni bir meydan inşa ettik. Meydanın zeminini granit ile kapladık ve şuan peyzaj çalışmaları yapılıyor. Ekim ayında meydanı hizmete açacağız. İlerleyen süreçte de hizmet binasındaki çalışmaları tamamlayarak hizmete açacağız. Buradaki çalışmaların bitmesiyle birlikte Demirtaş’a nefes aldıran bir meydan ve bu bölgeye değer katacak bir kültür merkezi ortaya çıkacak. Demirtaş’a hayırlı olsun” dedi.

“DEMİRTAŞ BURSA’NIN PARLAYAN YILDIZI”

Yüzme havuzları, spor tesisleri, parkları ve geniş yolları ile örnek kentleşmenin yolunu açtıkları Demirtaş’ın, meydanı ve kültür merkezi ile de bundan böyle Bursa’nın parlayan yıldızı olacağını belirten Dündar, “Demirtaş, Bursa’nın en eski belediyelerinden. Burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş bölgesinde, imar planlarını uygulayarak 15 bin daireye ruhsat verdik. Çalışmalarımız sonucunda burada yeni bir şehir ortaya çıktı ve 60 bin kişilik nüfus artışı ile Demirtaş’ın nüfusu bugün 80 bine ulaştı. Demirtaş’ta 10 caminin çevre düzenlemesini yaparak eksikliklerini giderdik. 10 okulumuzun çevre düzenlemesini yaptık. 9 park inşa ettik. Bu yıl da 6 park daha inşa edeceğiz Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisleri’ni bu bölgeye kazandırdık. Demirtaş bölgesinde ayrıca yeni yerleşim eri olan Ayazma bölgesinde 5 bin 110 metre yeni imar yolu açtık. Demirtaş büyürken biz de hizmetlerimizi büyütüyoruz” diye konuştu.

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