Başkan Doygun güven tazeledi

SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde Ziraat Odası’nın yapılan genel kurulunda 2 adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Cafer Doygun güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Silifke Ziraat Odası Başkanlığı’nın 27’nci olağan genel kurulu oda toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurula CHP Milletvekili Cengiz Gökçel, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, oda üyeleri ile davetliler katıldı.

80 delegenin katılımı gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Cafer Doygun mavi liste ile Tamer Kasap ise beyaz liste ile seçime girdi. Katılan 80 delegeden 55 delege Doygun’un mavi listesine, 24 delege Tamer Kasap’ın beyaz listesine oy verirken, 1 delege de geçersiz oy kullandı.

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Başkan Cafer Doygun, herkese teşekkür ederek, çiftçinin sorunlarına sahip çıkmaya, çözmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI